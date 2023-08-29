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Студия Bethesda выпустила патч Day One Patch (v.1.7.23.0) для игры Starfield , который исправляет несколько (на удивление) ошибок, появляющихся в игре. Отметим, что эта громко анонсированная продукция появится в раннем доступе уже на этой неделе 1 сентября 2023 года.
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Знаменитый лидер Idle Sloth сообщил в X (Twitter) о возможности загрузки патча Day One Patch на консоли Xbox и ПК, размер которого зависит от платформы.
- ПК — 13,4 Гб
- Xbox серии X/S — 15,48 Гб
Idle Sloth также показал, сколько Starfield занимает места на консоли Xbox Series X с уже установленным патчем — общий вес игры составляет 101,1 Гб. Интересно, что в ответах под постом другой игрок добавил скриншот, на котором указана информация о том, что в случае с Xbox Series S Starfield с установленным патчем необходимо 107,8 Гб свободного места.
В свою очередь, издание Insider Gaming опубликовало подробности первого патча для Starfield. Портал также подтвердил, что игра будет работать как на Steam Deck, так и на ROG Ally.
«важно, чтобы оба устройства соответствовали минимальным аппаратным требованиям, иначе они могут «не справиться» с игрой», - говориться в системных требованиях к игре Starfield.
Это говорит о том, что у игроков, желающих запустить Starfield на этих устройствах, могут возникнуть проблемы с производительностью.
Day One Patch (v.1.7.23.0):
Производительность и стабильность:
- Исправлены ошибки и сбои перезапуска игры (Xbox Series X/S);
- Исправлен сбой при загрузке сохранений внутри кораблей.
Визуальные аспекты:
- Исправлена ошибка, из-за которой на персонажах не появлялись волосы;
- Улучшен вид удаленных объектов при приземлении на поверхность планеты.
Геймплей:
- Исправлена ошибка, из-за которой компаньоны парили в воздухе;
- Исправлена ошибка, из-за которой модули корабля были смещены.
Миссии:
- Исправлена редкая ошибка, из-за которой корабельные патрули не появлялись в миссии «Первый в бой, первый в смерть»;
- Исправлена редкая ошибка, из-за которой было сложно приземлиться на Нью-Альтлантисе во время миссии «Глубокое укрытие».
Напомним, Starfield официально дебютирует на рынке 6 сентября 2023 года.