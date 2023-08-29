Первый патч для Starfield, до релиза которой остались считанные дни, уже доступен для загрузки всем, кто предварительно загрузил клиент игры.

Студия Bethesda выпустила патч Day One Patch (v.1.7.23.0) для игры Starfield , который исправляет несколько (на удивление) ошибок, появляющихся в игре. Отметим, что эта громко анонсированная продукция появится в раннем доступе уже на этой неделе 1 сентября 2023 года.

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Знаменитый лидер Idle Sloth сообщил в X (Twitter) о возможности загрузки патча Day One Patch на консоли Xbox и ПК, размер которого зависит от платформы.

ПК — 13,4 Гб

Xbox серии X/S — 15,48 Гб

Idle Sloth также показал, сколько Starfield занимает места на консоли Xbox Series X с уже установленным патчем — общий вес игры составляет 101,1 Гб. Интересно, что в ответах под постом другой игрок добавил скриншот, на котором указана информация о том, что в случае с Xbox Series S Starfield с установленным патчем необходимо 107,8 Гб свободного места.

В свою очередь, издание Insider Gaming опубликовало подробности первого патча для Starfield. Портал также подтвердил, что игра будет работать как на Steam Deck, так и на ROG Ally.

«важно, чтобы оба устройства соответствовали минимальным аппаратным требованиям, иначе они могут «не справиться» с игрой», - говориться в системных требованиях к игре Starfield.

Это говорит о том, что у игроков, желающих запустить Starfield на этих устройствах, могут возникнуть проблемы с производительностью.





Day One Patch (v.1.7.23.0):



Производительность и стабильность:

Исправлены ошибки и сбои перезапуска игры (Xbox Series X/S);

Исправлен сбой при загрузке сохранений внутри кораблей.

Визуальные аспекты:

Исправлена ошибка, из-за которой на персонажах не появлялись волосы;

Улучшен вид удаленных объектов при приземлении на поверхность планеты.

Геймплей:

Исправлена ошибка, из-за которой компаньоны парили в воздухе;

Исправлена ошибка, из-за которой модули корабля были смещены.

Миссии:

Исправлена редкая ошибка, из-за которой корабельные патрули не появлялись в миссии «Первый в бой, первый в смерть»;

Исправлена редкая ошибка, из-за которой было сложно приземлиться на Нью-Альтлантисе во время миссии «Глубокое укрытие».

Напомним, Starfield официально дебютирует на рынке 6 сентября 2023 года.