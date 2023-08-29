Благодаря компании MSI в сеть попала неофициальная информация о грядущем поколении процессоров Intel, что может стать настоящим разочарованием из-за небольшого прироста производительности.

Премьера следующего поколения Intel стремительно приближается, и в сети появляется все больше новостей о них. Недавно компания MSI опубликовала информацию, согласно которой новые процессоры 14-го поколения могут не оправдать ожиданий, принеся незначительный прирост производительности.

реклама

По информации, предоставленной порталом VideoCardz, будущее поколение процессоров в большинстве случаев не внесет каких-либо кардинальных изменений по сравнению с предшественниками. Единственное исключение станет i7-14700K, который получит 4 дополнительных E-ядра.

Как и следовало ожидать, рассматриваемые процессоры не принесут существенного улучшения по сравнению со своими предшественниками. По имеющейся информации, 14-ое поколение должно быть примерно на 3% эффективнее. Исключением является вышеупомянутый i7-14700K, который благодаря дополнительным ядрам может обеспечить до 17% лучшую производительность в многопоточных задачах.

Соответствующая информация появилась вместе с презентацией, описывающей будущие материнские платы от компании MSI. Поэтому этот источник можно считать вполне надежным, но с окончательным мнением стоит дождаться официальной премьеры обсуждаемых процессоров.