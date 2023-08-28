Премьера крупнейшего игрового шоу в Европе обычно является важным событием для фанатов, которые надеются мельком увидеть свою любимую серию.

27 августа 2023 года наконец завершилась выставка Gamescom 2023, которая была полна новых материалов, представленных во время Opening Night Live. Среди них было несколько действительно отличных трейлеров предстоящих игр, поэтому я решил собрать лучшую «семерку» в одном месте, чтобы игроки снова смогли ощутить атмосферу этой выставки.

Киберпанк 2077: Призрачная свобода

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Долгожданное дополнение для Cyberpunk 2077 обещает быть захватывающим. CD Projekt RED, вероятно, извлекла урок из сложного запуска базовой игры и хочет доказать фанатам, что вернуться в Найт-Сити будет намного лучше, чем встретиться с ним впервые.

Дата выхода: 26 сентября 2023 года.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

Лорды Падших

Эта игра от Hexeworks предназначена для любителей соулс-игр, наполненных мрачной атмосферой. В последнем трейлере хорошо показана эта напряженная атмосфера, ощутить которую вскоре смогут желающие.

Дата выхода: 13 октября 2023 года.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

Алан Уэйк 2

Поклонники Алана Уэйка скоро снова смогут сыграть главного писателя. Remedy Entertainment воспользовалась возможностью и на выставке Gamescom в 2023 году представила еще один впечатляющий материал из предстоящего Survival Horror — на этот раз полностью посвященный главному герою.

Дата выхода: 27 октября 2023 года.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

Черный миф: Вуконг

Одним из графических хитов Gamescom 2023 года определенно стал трейлер Black Myth: WuKong. Долгожданная ролевая игра от Game Science была анонсирована в 2020 году и основана на китайском романе «Путешествие на Запад». Игра привлекает множество игроков, но пока что оценить ее смогли лишь избранные — напомним, что демо-версия данной продукции вышла на китайский рынок неделю назад.

Дата выхода: 2024 года.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

Багровая пустыня

Crimson Desert – еще одна однопользовательская игра, которая привлекла своей потрясающей графикой. Однако это не должно быть единственной сильной стороной игры Pearl Abyss: преимуществом игры также является большой мир для исследования (например, с использованием летающего воздушного шара) и зрелищные бои.

Дата выхода: 2024 года.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

Экспедиции: игра MudRunner

Sabre Interactive представила на Gamescom свою грядущую игру, в которой игроки сосредоточатся на ведущих научных экспедициях. Представленный трейлер показывает потрясающий мир природы, который пользователи смогут свободно исследовать.

Дата выхода: 2024 года.

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch.

Крошечная поляна

Хоть игра и кажется незаметной, она предлагает действительно интересную игру по строительству замков. Игра была разработана независимой студией Pounce Light и, как ожидается, появится у игроков в 2024 году. В настоящее время она находится в списке желаний на платформе Steam.

Дата выхода: 2024 года.

Платформы: ПК.



