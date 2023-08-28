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Gamescom - что интересного анонсировали на выставке
Премьера крупнейшего игрового шоу в Европе обычно является важным событием для фанатов, которые надеются мельком увидеть свою любимую серию.

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27 августа 2023 года наконец завершилась выставка Gamescom 2023, которая была полна новых материалов, представленных во время Opening Night Live. Среди них было несколько действительно отличных трейлеров предстоящих игр, поэтому я решил собрать лучшую «семерку» в одном месте, чтобы игроки снова смогли ощутить атмосферу этой выставки.

  • Киберпанк 2077: Призрачная свобода

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Долгожданное дополнение для Cyberpunk 2077 обещает быть захватывающим. CD Projekt RED, вероятно, извлекла урок из сложного запуска базовой игры и хочет доказать фанатам, что вернуться в Найт-Сити будет намного лучше, чем встретиться с ним впервые.

Дата выхода: 26 сентября 2023 года.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

  • Лорды Падших

Эта игра от Hexeworks предназначена для любителей соулс-игр, наполненных мрачной атмосферой. В последнем трейлере хорошо показана эта напряженная атмосфера, ощутить которую вскоре смогут желающие.

Дата выхода: 13 октября 2023 года.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

  • Алан Уэйк 2

Поклонники Алана Уэйка скоро снова смогут сыграть главного писателя. Remedy Entertainment воспользовалась возможностью и на выставке Gamescom в 2023 году представила еще один впечатляющий материал из предстоящего Survival Horror — на этот раз полностью посвященный главному герою. 

Дата выхода: 27 октября 2023 года.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

  • Черный миф: Вуконг

Одним из графических хитов Gamescom 2023 года определенно стал трейлер Black Myth: WuKong. Долгожданная ролевая игра от Game Science была анонсирована в 2020 году и основана на китайском романе «Путешествие на Запад». Игра привлекает множество игроков, но пока что оценить ее смогли лишь избранные — напомним, что демо-версия данной продукции вышла на китайский рынок неделю назад. 

Дата выхода: 2024 года.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

  • Багровая пустыня

Crimson Desert – еще одна однопользовательская игра, которая привлекла своей потрясающей графикой. Однако это не должно быть единственной сильной стороной игры Pearl Abyss: преимуществом игры также является большой мир для исследования (например, с использованием летающего воздушного шара) и зрелищные бои.

Дата выхода: 2024 года.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

  • Экспедиции: игра MudRunner

Sabre Interactive представила на Gamescom свою грядущую игру, в которой игроки сосредоточатся на ведущих научных экспедициях. Представленный трейлер показывает потрясающий мир природы, который пользователи смогут свободно исследовать. 

Дата выхода: 2024 года.

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch.

  • Крошечная поляна

Хоть игра и кажется незаметной, она предлагает действительно интересную игру по строительству замков. Игра была разработана независимой студией Pounce Light и, как ожидается, появится у игроков в 2024 году. В настоящее время она находится в списке желаний на платформе Steam. 

Дата выхода: 2024 года.

Платформы: ПК.


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#игры #2023 #gamescom #2024 #opening night live #трейлеры
Источник: zmax.work
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