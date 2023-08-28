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Обновление Windows 10 и 11 привело к синим экранам смерти с ошибкой «неподдерживаемый процессор»
Последнее обновление Windows препятствует работе некоторых устройств. Его установка заканчивается появлением на экране синего экрана с информацией о неподдерживаемом процессоре.

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В августе 2023 года компания Microsoft выпустила новое обновление системы. Речь идет об обновлениях с пометкой KB5029351 для Windows 11 версии 22H2 и KB5029331 для Windows 10 версий 21H2 и 22H2. Новый апдейт системы в основном вносит исправления в опцию «Поиск», а также представляет еще одно приложение для создания запасных частей.

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К сожалению, изменения привели к значительным проблемам. Microsoft получила многочисленные сообщения от пользователей о всплывающем синем экране с информацией о неподдерживаемом процессоре. Эта информация исходит в первую очередь от тех людей, у которых в устройствах старые процессоры.

В ответ компания-разработчик выпустила сообщение, в котором говориться, что автоматическое удаление последней версии позволяет системе загрузиться без серьезных препятствий. Проблемное обновление должно быть автоматически удалено после нескольких перезагрузок.

«В настоящее время мы проводим расследование, чтобы определить, вызвана ли эта проблема действиями Microsoft. Мы сообщим подробности, когда появится дополнительная информация», — говорится в сообщении Microsoft.

В ходе дальнейшего расследования Microsoft признала, что на 28 августа 2023 года настоящим источником проблемы было не само обновление, а группа процессоров. Компания временно смягчила эту проблему, не предлагая обновлений для устройств, которые могут быть затронуты этой проблемой.

Неполадки с обновлениями побудили Microsoft ввести новую политику обновления системы для устройств с установленной Windows 11. Новые решения призваны обеспечить больший контроль над доставкой ежемесячных обновлений, не связанных с безопасностью. Отныне после включения системы пользователь может выбирать между автоматической установкой обновлений или вручную выбирать, какие из них он хочет получать. На 28 августа 2023 года это решение доступно только на устройствах, работающих в крупных корпорациях.

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Источник: 3dnews.ru
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