Социальная сеть Илона Маска X (бывший Twitter) представила новую функцию – X Hiring.

26 сентября 2023 года компания X (бывший Twitter) окончательно раскрыла планы по борьбе с профессиональной сетевой платформой LinkedIn. В компании сообщили, что ранний доступ к бета-версии X Hiring теперь доступен для проверенных организаций.

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Верифицированные организации (те, кто платит $1 тыс. в месяц за статус верификации) теперь могут размещать объявления о вакансиях в своих профилях X с помощью новой функции. Разблокируйте ранний доступ к бета-версии X Hiring - исключительно для верифицированных организаций, говорится в сообщении X. Представляйте свои самые важные роли и органично привлекайте миллионы подходящих кандидатов. Подайте заявку на участие в бета-версии уже сегодня, добавили в компании, добавили представители компании X.

«Это еще не убийца LinkedIn, но, несомненно, шаг в этом направлении, чтобы превратить X в приложение для всего», - сказал генеральный директор Tesla и владелец X Илон Маск.

В июле 2023 года исследователь приложения Нима Оуджи опубликовал скриншот с подробным описанием функции размещения вакансий, из которого стало ясно, что компания X назовет данную функцию Twitter Hiring. Бесплатная функция необходима для организаций и компаний, которые захотят размещать вакансии на профиле своей аккаунта и привлекать лучших специалистов на свои открытые вакансии.

Верифицированные организации смогут также добавлять в свои профили до пяти вакансий. Маск намекнул на эту возможность в мае 2023 года. Первым приобретением X после прихода Маска к власти стала компания Laskie. Поэтому вполне возможно, что это приобретение помогло платформе создать и выпустить эту функцию X Hiring.