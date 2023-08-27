Ожидается, что SLIM, также известный по-японски как «Лунный снайпер», прибудет на лунную орбиту через 3–4 месяца после запуска

После успеха первой индийской миссии «Чандраян-3» японское космическое агентство собирается 28 августа 2023 года запустить спускаемый аппарат и рентгеновскую миссию на поверхность Луны. Целью спускаемого аппарата для исследования Луны (SLIM) Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) является создание легкой зондовой системы небольшого масштаба и использование технологии точечной посадки, необходимой для будущих лунных зондов.

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В случае успеха Япония станет пятой страной, успешно осуществившей мягкую посадку на Луну, после СССР, США, Китая и Индии. Миссия должна осуществить размещение на Луне двух космических аппаратов рентгеновской визуализации и спектроскопии (XRISM), которые помогут ученым наблюдать плазму в дальних звездах и галактиках.

Запуск, который первоначально запланирован на 26 августа 2023 года, был перенесен на 28 августа 2023 года из-за плохой погоды. Теперь космические спутники отправится к Луне на ракете JAXA H2-A со стартового комплекса Ёсинобу в Космическом центре JAXA Танегасима.

«Рентгеновская астрономия позволяет нам изучать самые энергичные явления во Вселенной. Оно содержит ключ к ответам на важные вопросы современной астрофизики: как развиваются крупнейшие структуры во Вселенной, как материя, из которой мы в конечном итоге состоим, распределялась по космосу и как галактики формируются массивными черными дырами в их центрах», — сказал научный сотрудник проекта XRISM ЕКА Маттео Гуайнацци.

Ожидается, что SLIM, также известный по-японски как «Лунный снайпер», прибудет на лунную орбиту через 3–4 месяца после запуска. В случае успеха космический корабль приземлится на склоне кратера Шиоли, относительно свежего ударного образования шириной 300 метров в Море Нектариса, на 13° южной широты и 25° восточной долготы на обратной стороне Луны. Посадочный модуль SLIM призван создать небольшую, легкую систему зондов и технологию точной посадки, а также внесет вклад в будущие лунные зонды.







