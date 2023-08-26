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Sunkenland вышла в Steam - FPP-игра на выживание, вдохновленная фильмом «Водный мир»
В Steam уже появилось несколько десятков обзоров, и только 54% из них положительные

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26 августа 2023 года утром на рынке дебютировала Sunkenland, экшен-игра на выживание от первого лица, действие которой происходит в мире, вдохновленном фильмом «Водный мир».

 

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Игра вышла только на ПК. Sunkenland ждало много пользователей. Из релизов этой недели только у Armored Core VI: Fires of Rubicon в списках желаний Steam было больше людей, чем у Sunkenland.

К сожалению, похоже, игра не полностью оправдала ожидания. В Steam уже появилось несколько десятков обзоров, и только 54% из них положительные, что сайт классифицирует как «смешанный» прием игры. Однако следует подчеркнуть, что игра дебютировала всего несколько часов назад, поэтому, чтобы иметь полное представление о ситуации, игрокам придется проверить, как выглядит обзор в Steam через день-два.

В отрицательных отзывах игроки в основном жалуются на плохое техническое состояние. Однако сам игровой процесс получает в основном хорошие отзывы. Так что стоит дождаться первых нескольких обновлений, прежде чем запускать игру. Однако многие игроки не собираются ждать. Показатели активности Sunkenland неуклонно росли с момента ее выпуска, и на момент выпуска этой новости в игру в Steam играли более 5 тыс. человек.

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#steam #игра #дата выхода #sunkenland
Источник: outof.games
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