Крипто-профессионалы сосредоточились в США

Согласно отчету K33 Research, в течение прошлого года численность сотрудников в криптовалютном секторе упала на 10%, сократившись с 210 000 до 190 000. Индустрия, объемом капитализации около $180 млрд, насчитывает около 10 000 компаний, причем 60% работников трудятся в организациях, специализирующихся на трейдинге и инвестициях.

Географическое распределение крипто-профессионалов показывает, что 30% из них базируются в США, 35% - в Азиатско-Австралийском регионе и Индии, а 24% сосредоточены в Европе, где Великобритания лидирует по созданию рабочих мест. Несмотря на общую тенденцию к сокращению персонала, отмеченную исполнительным директором K33 Андерсом Хелсетом, индустрия продолжает функционировать благодаря значительному объему финансирования.

реклама