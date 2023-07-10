Денег в России становится все больше

Денежная масса (М2) (сумма наличных денег в обращении и безналичных средств) в России выросла на 25% в годовом выражении. По историческим меркам темпы роста очень высоки и соответствуют I кварталу 2011 года, когда российская экономика активно восстанавливалась по V-образной траектории от последствий кризиса 2009-го на эффекте низкой базы, притока иностранных инвестиций и бурного восстановления потребительского спроса и корпоративных инвестиций. Сейчас качественно и структурно рост экономики и денежной массы сильно отличается, что не позволяет слепо экстраполировать исторические аналогии в нынешнее время. Основным драйвером роста экономики с 2022 года является государство через госинвестиции и госзаказы (госстимулы мультиплицируются в смежных и связанных отраслях, что проводит к росту обрабатывающей промышленности), строительство плюс частичное (очень ограниченное) замещение иностранных компаний внутренними производителями.

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