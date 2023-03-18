В прошлом году я вам писал, что Hangar 13 увольняет сотрудников перед началом работы над новой игрой Mafia. Также в прошлом году было заявлено, что студия Hangar 13 работает над новой трилогией Mafia, созданной на движке Unreal Engine 5. Позже, в 2022 году, студия подтвердила, что она действительно работает над Mafia 4, и теперь, благодаря объявлениям о вакансиях, мы имеем представление о том, насколько далеко продвинулся проект.
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В британском офисе Hangar 13 появились новые объявления о вакансиях, требующие инженера Unreal Engine 5 для работы над мультиплатформенной игрой, находящейся на стадии подготовки. Как мы знаем из прошлогоднего анонса, Hangar 13 работает над новой игрой Mafia, и предыдущие слухи утверждают, что Mafia 4 может стать началом новой полной трилогии.
В то время как Mafia 1 и 2 произвели большое впечатление, третья игра серии оказалась разочаровывающей, особенно в плане производительности. В итоге все три игры были ремастированы для консолей Xbox One и PS4, а также для ПК.
Учитывая, что Mafia 4, похоже, находится на стадии предварительного производства, пройдет еще несколько лет, прежде чем мы увидим игру в действии.