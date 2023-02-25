Ubisoft выпустила патч для Assassin's Creed Syndicate, исправляющий графические баги при игре на PS5

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Assassin's Creed Syndicate была последней игрой серии, созданной в традиционном стиле Assassin's Creed - до того, как франшиза превратилась в полноценную RPG. К сожалению, из-за проблем с обратной совместимостью, Syndicate на PS5 страдал от некоторых серьезных графических глюков. Хотя на это ушло более 2 лет, наконец-то появился патч, который исправит ситуацию.

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Официальная страница Assassin's Creed в Twitter сделала неожиданное заявление: "Мы рады сообщить, что Assassin's Creed Syndicate получило обновление 23 февраля, на PlayStation 4. Это обновление исправит проблемы с мерцанием при игре на PlayStation 5".

Поскольку это было причудой обратной совместимости PlayStation 5, многие фанаты ожидали, что проблемы останутся на неопределенный срок. Поэтому объявление Ubisoft об этом патче стало приятным сюрпризом. Хотя нам придется подождать, пока патч выйдет в свет, чтобы подтвердить, что он действительно устраняет различные проблемы, связанные с обратной совместимостью, если он делает то, что написано на упаковке, то все в порядке.

Конечно, было бы неплохо, если бы патч появился вместе с режимом 60 кадров в секунду или другими различными улучшениями, но обновление все равно очень полезно - даже если на решение проблемы ушло целых два года.

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