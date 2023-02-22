Dynatron решила пополнить ассортимент охлаждения, предназначенного для платформы AMD AM5

Компания Dynatron специализируется на решениях для охлаждения серверов и рабочих станций и разработала A49, кулер для Socket AM5 с двойным алюминиевым радиатором, который предназначен для работы со стоечными корпусами 4U, хотя он прекрасно впишется в башенные корпуса ATX, имея высоту 130 мм. Две плотные стопки ребер из алюминиевого сплава опираются на шесть медных тепловых трубок толщиной 6 мм, которые непосредственно контактируют с процессором через высокопроизводительную термопрокладку. Радиатор вентилируется изготовленным на заказ вентилятором размером 103 мм x 103 мм x 30 мм, который вращается со скоростью до 1800 об/мин, создавая воздушный поток 35, 03 CFM при уровне шума 28, 8 дБА и статическом давлении 1, 16 мм H₂O. Dynatron утверждает, что кулер способен выдерживать тепловые нагрузки до 170 Вт. Размеры кулера составляют 95 мм x 95 мм x 130 мм, вес - 710 г.

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