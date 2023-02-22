ASRock представила карту Blazing Quad M.2 Riser Card: Четыре слота M.2 поколения 5 из слота PCIe x16

Компания ASRock представила карту Blazing Quad M.2 Riser Card. Это устройство размером примерно с высокую однослотовую видеокарту преобразует слот PCI-Express 5.0 x16 в четыре слота M.2 Gen 5, каждый из которых имеет разводку PCI-Express 5.0 x4, с возможностью установки накопителей длиной до 110 мм. Четыре слота расположены под системой охлаждения, состоящей из алюминиевого радиатора, вентилируемого парой вентиляторов. Карта получает питание от 6-контактного разъема питания PCIe общей мощностью 150 Вт. Хотя на этой карте нет мостового чипа, что делает ее по сути стояком, разделяющим слот x16 на четыре слота M.2 x4, охлаждением занимается микроконтроллер. Каждый из четырех слотов M.2 имеет светодиодный индикатор связи/активности на задней панели ввода/вывода. Плата имеет размеры 243 мм x 126 мм и толщину ровно в один слот. Она должна оказаться полезной на платформах Xeon W + W790, которые имеют до 112 линий PCIe от процессора, хотя карта поддерживает практически любую машину со слотом PCIe x16 с разбивкой по линиям. Вы получаете тот стандарт PCIe, который поддерживает слот x16.

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