Эмулятор консоли PS Vita теперь доступен на Android

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Смартфоны - это, безусловно, лучшие устройства для эмуляции, о которых только можно мечтать, особенно если у вас относительно современный смартфон на базе Android. Благодаря неустанному труду многочисленных разработчиков вы можете эмулировать на смартфонах десятки консолей, от NES до PlayStation 2 и даже Nintendo Switch. Наконец, долгожданный Android-релиз для эмулятора PS Vita "VITA3K" вышел в свет.

реклама

Vita3K - это, безусловно, самый большой и популярный эмулятор PlayStation Vita, позволяющий игрокам на ПК познакомиться с почти 2000 игр для этой портативной консоли. Однако, будучи портативным устройством, игры для PS Vita чувствовали бы себя как дома на смартфоне, поэтому очень приятно видеть, что версия Vita3K для Android наконец-то опубликована.

Версия Vita3K для Android все еще находится на относительно ранней стадии разработки - особенно по сравнению с другими системами - и поэтому совместимость с играми все еще оставляет желать лучшего. Тем не менее, как мы видели на примере других эмуляторов, эта версия Vita3K для Android уже активно развивается, обновления выходят почти ежедневно.

После того, как Vita3K наконец-то появился на Android, осталось всего несколько игровых систем, которые не могут быть эмулированы на мобильных устройствах - а именно Wii U, PS3, 4 и 5, а также Xbox - хотя с учетом того, как быстро развивается игровая индустрия, было бы неудивительно увидеть, что хотя бы некоторые из этих консолей получат эмулятор Android скорее раньше, чем позже.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке



