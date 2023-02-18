Смартфоны - это, безусловно, лучшие устройства для эмуляции, о которых только можно мечтать, особенно если у вас относительно современный смартфон на базе Android. Благодаря неустанному труду многочисленных разработчиков вы можете эмулировать на смартфонах десятки консолей, от NES до PlayStation 2 и даже Nintendo Switch. Наконец, долгожданный Android-релиз для эмулятора PS Vita "VITA3K" вышел в свет.
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Vita3K - это, безусловно, самый большой и популярный эмулятор PlayStation Vita, позволяющий игрокам на ПК познакомиться с почти 2000 игр для этой портативной консоли. Однако, будучи портативным устройством, игры для PS Vita чувствовали бы себя как дома на смартфоне, поэтому очень приятно видеть, что версия Vita3K для Android наконец-то опубликована.
Версия Vita3K для Android все еще находится на относительно ранней стадии разработки - особенно по сравнению с другими системами - и поэтому совместимость с играми все еще оставляет желать лучшего. Тем не менее, как мы видели на примере других эмуляторов, эта версия Vita3K для Android уже активно развивается, обновления выходят почти ежедневно.
После того, как Vita3K наконец-то появился на Android, осталось всего несколько игровых систем, которые не могут быть эмулированы на мобильных устройствах - а именно Wii U, PS3, 4 и 5, а также Xbox - хотя с учетом того, как быстро развивается игровая индустрия, было бы неудивительно увидеть, что хотя бы некоторые из этих консолей получат эмулятор Android скорее раньше, чем позже.