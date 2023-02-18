В последнее время поклонникам игр в жанре ужасов было предложено много интересного: вышли такие игры, как The Callisto Protocol и Dead Space Remake. В марте Capcom возвращается в центр внимания с Resident Evil 4 Remake, и издатель готовит всех нас к запуску, раскрывая системные требования игры для ПК.
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Resident Evil 4 Remake выходит 24 марта и обещает переосмысленную версию классического ужастика. В игре появятся новые механики, которых не было в оригинальной игре, а также будет расширен игровой мир, чтобы улучшить исследование и экшен. Capcom также сократила количество быстрых событий, хотя некоторые QTE-последовательности все же будут присутствовать в ремейке.
Системные требования ПК для Resident Evil 4 Remake немного выше, чем для Resident Evil 3 Remake, поэтому стоит ожидать более значительного графического скачка между Remake 3 и 4 по сравнению с Remake 2 и 3.
Минимальные характеристики (1080p/45FPS):
ПРОЦЕССОР: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500
ОЗУ: 8 ГБ
GPU: Radeon RX 560 или GeForce GTX 1050 Ti
Рекомендуемые характеристики (1080p/60FPS):
ПРОЦЕССОР: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7 8700
ОЗУ: 16 ГБ
GPU: Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1070
Как обычно, если вы хотите включить трассировку лучей, вам понадобится более современный GPU. Со стороны Nvidia рекомендуется иметь как минимум RTX 2070, а со стороны AMD - как минимум RX 6700 XT.