У ПК-версии ремейка Resident Evil 4 такие же системные требования, как у Resident Evil Village

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В последнее время поклонникам игр в жанре ужасов было предложено много интересного: вышли такие игры, как The Callisto Protocol и Dead Space Remake. В марте Capcom возвращается в центр внимания с Resident Evil 4 Remake, и издатель готовит всех нас к запуску, раскрывая системные требования игры для ПК.

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Resident Evil 4 Remake выходит 24 марта и обещает переосмысленную версию классического ужастика. В игре появятся новые механики, которых не было в оригинальной игре, а также будет расширен игровой мир, чтобы улучшить исследование и экшен. Capcom также сократила количество быстрых событий, хотя некоторые QTE-последовательности все же будут присутствовать в ремейке.

Системные требования ПК для Resident Evil 4 Remake немного выше, чем для Resident Evil 3 Remake, поэтому стоит ожидать более значительного графического скачка между Remake 3 и 4 по сравнению с Remake 2 и 3.

Минимальные характеристики (1080p/45FPS):

ПРОЦЕССОР: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500

ОЗУ: 8 ГБ

GPU: Radeon RX 560 или GeForce GTX 1050 Ti

Рекомендуемые характеристики (1080p/60FPS):

ПРОЦЕССОР: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7 8700

ОЗУ: 16 ГБ

GPU: Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1070

Как обычно, если вы хотите включить трассировку лучей, вам понадобится более современный GPU. Со стороны Nvidia рекомендуется иметь как минимум RTX 2070, а со стороны AMD - как минимум RX 6700 XT.

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