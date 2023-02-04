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Последнее обновление Fortnite намекает на появление режима от первого лица
Обновление Fortnite v23.30 идет полным ходом , а вместе с ним и волна утечек, связанных с долгожданным игровым режимом от первого лица
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Еще в июне прошлого года сообщалось, что в Fortnite, благодаря работе старательных датамайнеров, в будущем обновлении появится режим от первого лица. Тогда считалось, что игра находится на ранней стадии разработки, но новое обновление показало, что режим от первого лица может появиться в Fortnite скорее раньше, чем позже.

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Как обнаружили пользователь Твиттера "AyeTSG" и еще один собиратель утечек Fortnite под ником "ShiinaBR": "В сегодняшнем обновлении Epic Games добавила новые файлы для режима от первого лица в Battle Royale".

Новой информации было предложено немного, но интересно видеть, что Epic Games продолжает работать над этой новой перспективой.


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