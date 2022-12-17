В 2023 году компания Sony выпустит новую модель PlayStation 5

В последние месяцы появляется все больше сообщений о новой ревизии PS5, которая заменит текущие дисковую и цифровую версии консоли на единую, переработанную консоль PS5 с отсоединяемым дисководом. В последнем обновлении этой истории утверждается, что новая версия консоли появится в сентябре 2023 года.

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Еще в сентябре Insider Gaming сообщила, что Sony планирует новую ревизию PS5 с отсоединяемым дисководом, которая "полностью заменит" дисковую и цифровую консоли PS5, выпущенные в 2020 году. Вместо того чтобы продавать отдельные дисковые и цифровые версии консоли, Sony сможет создавать только один корпус PS5, а затем пользователи смогут выбрать комплектацию с дисководом, либо сэкономить на первоначальной покупке и приобрести дисковод позже. В ноябре The Leak подтвердил этот отчет, заявив, что новая PS5 появится в 2023 году, и хотя это будет более тонкая модель, Sony, очевидно, не планирует официально называть ее "PS5 Slim".

Теперь, в обновлении от Insider Gaming, стало известно, что Sony нацелилась на запуск в сентябре 2023 года. Также утверждается, что съемный дисковод будет подключаться к дополнительному порту USB-C, который Sony разместит на задней панели консоли.

Эта новая версия PS5 заменит двойной подход Sony - дисковую и цифровую версии PS5. Вместо производства двух SKU, Sony сможет создать только одну, а затем поставлять дисковые накопители отдельно. Судя по всему, Sony прекратит производство текущих дисковых и цифровых консолей в конце 2023 года.

Sony пока не делала никаких официальных заявлений по этому поводу, но если эти сообщения верны, то первые официальные новости мы получим в следующем году.

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