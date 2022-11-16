Референсный дизайн AMD Radeon RX 7900 XTX RDNA3 оснащен датчиками температуры на впуске вентилятора, светодиодами ARGB

реклама

Видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX эталонного дизайна оснащена новой инновационной функцией мониторинга в режиме реального времени - датчиками температуры на впуске вентилятора. Кулер эталонного дизайна RX 7900 XTX имеет возможность сообщать программному обеспечению о скорости вращения отдельных вентиляторов (что не является чем-то новым, учитывая, что каждый вентилятор подключается к печатной плате независимо); но новым является то, что каждый из вентиляторов оснащен датчиком температуры, который может определять температуру всасываемого воздуха, прежде чем он достигнет радиатора.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Измерение температуры всасывающих датчиков вентиляторов должно дать вам точное представление о температуре окружающей среды внутри вашего корпуса. На данный момент неизвестно, является ли эта функция эксклюзивной для эталонного дизайна AMD, или компания поделилась этим ноу-хау со своими партнерами по производству дополнительных плат (AIB) для добавления в свои продукты, разработанные на заказ. Этот датчик должен быть доступен в программном обеспечении AMD Software, в утилитах, входящих в состав AIB-партнеров, и мы постараемся добавить возможность считывания данных с этого датчика в TechPowerUp GPU-Z. Кулер эталонной RX 7900 XTX также оснащен адресуемыми RGB-светодиодами - впервые для видеокарт эталонного дизайна (у них была одноцветная подсветка).