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Видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX эталонного дизайна оснащена новой инновационной функцией мониторинга в режиме реального времени - датчиками температуры на впуске вентилятора. Кулер эталонного дизайна RX 7900 XTX имеет возможность сообщать программному обеспечению о скорости вращения отдельных вентиляторов (что не является чем-то новым, учитывая, что каждый вентилятор подключается к печатной плате независимо); но новым является то, что каждый из вентиляторов оснащен датчиком температуры, который может определять температуру всасываемого воздуха, прежде чем он достигнет радиатора.
Измерение температуры всасывающих датчиков вентиляторов должно дать вам точное представление о температуре окружающей среды внутри вашего корпуса. На данный момент неизвестно, является ли эта функция эксклюзивной для эталонного дизайна AMD, или компания поделилась этим ноу-хау со своими партнерами по производству дополнительных плат (AIB) для добавления в свои продукты, разработанные на заказ. Этот датчик должен быть доступен в программном обеспечении AMD Software, в утилитах, входящих в состав AIB-партнеров, и мы постараемся добавить возможность считывания данных с этого датчика в TechPowerUp GPU-Z. Кулер эталонной RX 7900 XTX также оснащен адресуемыми RGB-светодиодами - впервые для видеокарт эталонного дизайна (у них была одноцветная подсветка).