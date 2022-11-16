Похоже, что конкуренция обостряется, по крайней мере, когда речь идет о том, кто первым выпустит 27-дюймовую OLED-панель, поскольку Samsung рассматривает возможность выпуска собственных 27-дюймовых OLED-панелей, вслед за слухами о том, что LG рассматривает возможность выпуска своих собственных 27-дюймовых OLED-панелей. Согласно информации, полученной от UBI Research через издание Elec, Samsung изначально собиралась выпустить 27-дюймовую панель на основе RGB OLED, но компания не была готова к этому. Однако вместо этого Samsung якобы выбрала QD-OLED, и в статье утверждается, что это более выгодно для Samsung.
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С учетом этого, похоже, что Samsung попытается привлечь Apple в качестве первого покупателя панелей, а не выпускать их под собственным брендом. Сообщается, что панели будут производиться на совершенно новом заводе с использованием подложек OLED 8-го поколения, что означает, что эти панели будут производиться на передовом предприятии. 27 дюймов - это самый маленький размер QD-OLED-панелей, который мы можем ожидать, по крайней мере, на данный момент, поскольку в панелях меньшего размера будет использоваться так называемая тандемная RGB OLED-панель с двумя стеками. Они будут использоваться в ноутбуках и других небольших устройствах. В настоящее время Samsung производит однослойные RGB OLED-панели, которые используются в телефонах.