Microsoft может добавить энергосберегающие настройки производительности в игры для Xbox и ПК

Компания Microsoft очень серьезно относится к продолжающемуся энергетическому кризису. В дополнение к недавно представленному обновлению пользовательского интерфейса в меню настроек питания, Microsoft, похоже, работает над режимами энергосбережения, чтобы снизить потребление энергии во время игр за счет снижения качества графики.

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Как сообщает WindowsCentral, компания Microsoft проводит опрос среди участников программы Xbox Insider, чтобы оценить, как пользователи отнесутся к тому, чтобы пожертвовать разрешением и частотой кадров ради снижения энергопотребления. Учитывая характер вопросов, Microsoft, похоже, планирует добавить некий режим энергосбережения, но, возможно, это так и не будет реализовано. Тем не менее, Microsoft упорно работает над снижением выбросов углекислого газа, так что есть большая вероятность, что из этого опроса что-то получится.

Похоже, что вопросы направлены на то, чтобы помочь Microsoft понять, воздерживаются ли пользователи от игр в попытке сократить расходы на электроэнергию. В опросе также спрашивается, как долго участники играют каждую неделю, заинтересованы ли они в более энергосберегающих функциях во время игры и когда система простаивает. Кроме того, пользователей также спрашивают, предпочли бы они, чтобы эти функции назывались "экосберегающими" или "энергосберегающими", и повлияет ли отсутствие таких функций на решение о покупке игры.

Чтобы снизить энергопотребление во время игр на консолях Xbox и системах Windows, Microsoft планирует изменить такие параметры, как разрешение, частота кадров и визуальные эффекты. Уменьшение этих параметров позволит снизить нагрузку на CPU и GPU и, следовательно, энергопотребление. К сожалению, трудно сказать, сколько энергии можно сэкономить, снизив частоту кадров с 60FPS до 30FPS.

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