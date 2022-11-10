Задолго до запуска Halo Infinite в 2021 году 343 Industries заявила, что трассировка лучей появится в игре в обновлении после запуска. К сожалению, похоже, что грядущая поддержка RT в игре будет довольно скромной.
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Во время презентации AMD RX 7900 XTX и RX 7900 XT компания сообщила, что трассировка лучей появится в Halo Infinite. Впоследствии 343 Industries подтвердила это и уточнила, что поддержка RT планируется в обновлении от марта 2023 года.
Судя по небольшому количеству показанных кадров, похоже, что мы получим тени с трассировкой лучей. Не было замечено изменений глобального освещения или дополнительных отражений, и 343 еще не подтвердила всю широту своих планов по трассировке лучей. Учитывая это, потенциально можно ожидать появления других эффектов RT, помимо теней, но пока, похоже, это все, что мы получим.
Обновление трассировки лучей появится в марте 2023 года, одновременно с отложенным третьим сезоном Halo Infinite. На следующей неделе выйдет "зимнее обновление" Halo Infinite, которое позволит игре продержаться до следующего полноценного сезона в следующем году.