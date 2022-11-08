ASUS - первый OEM-производитель, показавший пользовательские карты серии Radeon RX 7900

Хотя до появления в продаже только что анонсированных карт AMD Radeon RX 7900 еще больше месяца, компания ASUS уже продемонстрировала первые пользовательские карты серии Radeon RX 7900. Это две карты - TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX и, что неудивительно, TUF Gaming Radeon RX 7900 XT. ASUS выбрала дизайн, который компания называет 3, 63 слота, и карты TUF кажутся немного выше, чем эталонные дизайны AMD. ASUS использует более крупные вентиляторы, что требует более крупного кожуха кулера, и компания утверждает, что они обеспечивают на 13, 8% больше воздушного потока и на 8% больше статического давления по сравнению с картами последнего поколения - предположительно Radeon RX 6900 - при сохранении того же уровня шума.

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ASUS утверждает, что добавила более широкие вентиляционные отверстия на задней панели для улучшения воздушного потока и увеличила общую площадь рассеивания тепла на 22, 8 процента, что бы это ни означало на самом деле, поскольку ASUS не показала заднюю часть своих карт. TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX оснащена тремя 8-контактными разъемами питания и имеет конструкцию 17+4 каскада питания. В отличие от эталонных карт AMD, карты ASUS TUF не будут иметь порта USB-C на задней панели, поскольку компания использует три порта DP 2.1 и один порт HDMI 2.1. ASUS не сообщила тактовые частоты, остальные характеристики соответствуют заявленным AMD.

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