Компания InWin анонсировала свой новый корпус Chopin MAX Mini-ITX PC, который предлагает большую совместимость компонентов и больший потенциал охлаждения, чтобы предоставить пользователям более функциональные комплекты малого форм-фактора, чем когда-либо, в красиво оформленном корпусе из матового алюминия, который с достоинством разместится на любом столе или мебели.

Теперь с увеличенным на 25% зазором для радиатора (до 54 мм) Chopin MAX поддерживает штатные процессорные кулеры AMD и Intel на последних платформах. Новая перфорированная сетчатая панель увеличивает площадь вентиляционной поверхности для повышения скорости рассеивания тепла. Входящий в комплект поставки блок питания мощностью 200 Вт, 80 PLUS Gold, обеспечивает превосходную энергоэффективность и минимальный уровень шума. На передней панели ввода/вывода теперь расположен порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, способный работать со скоростью 20 Гбит/с, что в четыре раза быстрее, чем стандартный USB 3.0. Несмотря на меньшие размеры, Chopin MAX поддерживает два 2, 5-дюймовых твердотельных накопителя, расположенных на удобной монтажной пластине. Также имеется прямой доступ к задней части лотка материнской платы, где в некоторых конструкциях плат Mini-ITX имеется дополнительный порт M.2 SSD.