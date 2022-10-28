Теперь накопители будут оставаться холодными на полной скорости

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Твердотельные накопители NVMe формата M.2 стали стандартным оборудованием для ПК, поскольку они обеспечивают высокую скорость передачи данных и чрезвычайно малое время доступа, что позволяет быстрее и эффективнее работать или играть на компьютере. Однако из-за своей конструкции твердотельные накопители NVMe формата M.2 способны обеспечивать максимальную производительность лишь в течение короткого времени. Микросхема контроллера быстро нагревается и начинает снижать производительность SSD раньше времени. Чтобы обеспечить постоянное использование всей производительности памяти, компания Alphacool расширяет ассортимент водяных охлаждающих устройств для M.2 NVMe 2280 SSD и теперь предлагает латунный вариант HDX Pro Water с разъемами MCX.

реклама

HDX Pro Water - разумный выбор, когда в корпусе ПК мало места, а оптимальные пути шлангов труднодостижимы. С помощью коллектора MCX 2x и шланга 5/3 мм (оба входят в комплект поставки) водяной кулер SSD в версии MCX легко интегрируется и занимает мало места. Установка не представляет собой ничего сложного. Распределитель MCX 2x интегрируется в водяной контур через два соединения G1/4" с внутренней резьбой. Здесь рекомендуется использовать соединения из серии Eiszapfen компании Alphacool. На втором этапе водяной кулер HDX Pro SSD подключается к коллектору MCX 2x через шланг ПВХ 5/3 мм.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Крутая 3080 за 60 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде