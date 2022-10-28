Твердотельные накопители NVMe формата M.2 стали стандартным оборудованием для ПК, поскольку они обеспечивают высокую скорость передачи данных и чрезвычайно малое время доступа, что позволяет быстрее и эффективнее работать или играть на компьютере. Однако из-за своей конструкции твердотельные накопители NVMe формата M.2 способны обеспечивать максимальную производительность лишь в течение короткого времени. Микросхема контроллера быстро нагревается и начинает снижать производительность SSD раньше времени. Чтобы обеспечить постоянное использование всей производительности памяти, компания Alphacool расширяет ассортимент водяных охлаждающих устройств для M.2 NVMe 2280 SSD и теперь предлагает латунный вариант HDX Pro Water с разъемами MCX.
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HDX Pro Water - разумный выбор, когда в корпусе ПК мало места, а оптимальные пути шлангов труднодостижимы. С помощью коллектора MCX 2x и шланга 5/3 мм (оба входят в комплект поставки) водяной кулер SSD в версии MCX легко интегрируется и занимает мало места. Установка не представляет собой ничего сложного. Распределитель MCX 2x интегрируется в водяной контур через два соединения G1/4" с внутренней резьбой. Здесь рекомендуется использовать соединения из серии Eiszapfen компании Alphacool. На втором этапе водяной кулер HDX Pro SSD подключается к коллектору MCX 2x через шланг ПВХ 5/3 мм.