В отличие от предыдущих лет, размер файлов игры довольно скромный. Тем не менее, для того чтобы играть в Warzone 2.0, необходимо установить MWII.
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В преддверии релиза, который состоится 28 октября, потенциальные игроки Call of Duty Modern Warfare II могут предварительно загрузить шутер от первого лица. Хотя были опасения, что игра пойдет по стопам предыдущих игр - в отношении их чрезмерно раздутых размеров файлов - похоже, что Infinity Ward удалось сохранить в этом году разумные размеры COD.
Игроки могут устанавливать Modern Warfare II по частям, то есть если вы хотите играть только в кампанию или только в многопользовательский режим, вы можете сделать это без необходимости устанавливать все остальное. Тем не менее, несмотря ни на что, вам придется установить базовую игру, которая занимает 34, 7 ГБ.
Полная разбивка по размерам файлов игры (на Xbox Series S) выглядит следующим образом:
Базовая игра - 34, 7 ГБ
Кампания - 17, 0 ГБ
Кооператив - 3, 9 ГБ
Мультиплеер - 8, 0 ГБ
Warzone 2 - 5.2 ГБ
Modern Warfare II кажется значительным улучшением по сравнению с предыдущими годами в плане размера файлов, а возможность установки каждой части по частям также приветствуется. Единственным минусом кажется тот факт, что Warzone 2.0 все еще привязан к клиенту Modern Warfare. Тем не менее, Infinity Ward, похоже, решила растущую проблему увеличения размеров файлов игр, в которой они ранее были одними из худших разработчиков. Будем надеяться, что они продолжат дальнейшую оптимизацию.