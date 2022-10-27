Компания G.Skill продолжает расширять возможности памяти DDR5. После запуска новых процессоров Intel 13-го поколения Core компания G.Skill представила новую память DDR5-7800 Trident Z5, самую быструю на сегодняшний день. Кроме того, будут доступны версии 7600 и 7400.
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Память G.Skill Trident Z5 DDR5 теперь предлагает скорость до 7800 МГц при CL38 в комплектах по 32 ГБ. Эта новая память была протестирована с использованием Intel Core i9-13900K. Материнская плата, использованная для проверочных тестов G.Skill, была Asus ROG Maximus Z790 Apex.
Комплект DDR5-7400 поставляется с 64 ГБ памяти, что дает вам лучшее из двух миров - скорость и емкость. Эта память также была протестирована с использованием Core i9-13900K, а также материнской платы Asus ROG Maximus Z790 Apex. Комплект DDR5-7600 32 ГБ предлагает тайминги CL36 и был протестирован с использованием Core i9-13900K и материнской платы Asus ROG Maximus Z790 Hero.
Наконец, G.Skill также использовала презентации, чтобы дать нам возможность заглянуть в будущее. G.Skill уже работает над комплектами DDR5-8000 CL38, которые в настоящее время находятся в стадии тестирования, поэтому ожидайте, что в недалеком будущем скорость памяти DDR5 будет увеличена еще больше.