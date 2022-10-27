Новый Wolverine выходит на PS5

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компании Microsoft и Sony ведут переговоры по поводу намерений производителя Xbox приобрести издателя Activision Blizzard почти за 70 миллиардов долларов. Второстепенным эффектом этого взаимодействия является тот факт, что раскрывается множество "внутренних нюансов". Одна из новых интересных деталей гласит, что игра Wolverine от Insomniac Games будет выпущена в 2023 году.

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В рамках продолжающейся сделки по приобретению Activision Blizzard компания Microsoft представила в CMA документ, в котором (как выяснили tech4gamers) производитель консолей сделал несколько смелых заявлений относительно предстоящих релизов конкурента Sony, чтобы отстоять приобретение, сказав:

"PlayStation также имеет целый ряд эксклюзивных игр от первого и третьего лица, которые будут выпущены в 2023 году, включая Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy XVI и Forspoken".

Было подтверждено, что Spider-Man 2, Horizon Call of the Mountain, Final Fantasy XVI и Forspoken выйдут в 2023 году. При этом "Росомаха" от Insomniac не получила такого обращения, и многие фанаты ожидают, что она выйдет гораздо позже.

Insomniac Games, конечно же, в настоящее время работает над игрой Spider-Man 2, которая, как упоминала Microsoft, запланирована к выпуску на 2023 год. Выпускать Росомаху в 2023 году не только не имеет смысла, но и, по мнению большинства, нецелесообразно.

Тем не менее, Insomniac Games известна как высокоэффективная студия, которая выпускает несколько игр в течение 12 месяцев (например, Spider-Man Remastered, Miles Morales и Ratchet & Clank Rift Apart), поэтому нам остается только ждать и надеяться.

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