Аниме сериал Cyberpunk: Edgerunners очень понравился фанатам игры

Cyberpunk 2077 сейчас находится в лучшем положении, чем когда-либо, и большая часть недавней волны позитива вокруг игры возникла благодаря сериалу Cyberpunk: Edgerunners. Аниме-сериал Studio Trigger стал хитом среди критиков и любимцем фанатов, когда дебютировал в сентябре, но, к сожалению, второй сезон пока не планируется.

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Сатору Хонма из CD Projekt Red Japan недавно задали вопрос о втором сезоне, на что он ответил, что на данный момент "нет никаких планов" по продолжению истории: "Я лично хотел бы продолжить работу с японскими студиями и создать больше аниме", - сказал он в интервью Famitsu (перевод через Google). "Однако, чтобы избежать недоразумений, Cyberpunk: Edgerunners планировался как самостоятельное произведение".

Хонма добавил, что второго сезона не существует ни в какой форме и над ним не ведется тайная работа в фоновом режиме.

Не вдаваясь в конкретные спойлеры, если вы смотрели Cyberpunk: Edgerunners, то вы знаете, что это самостоятельная история, оставляющая мало пространства для продолжения с вернувшимися персонажами. Однако, аниме было так хорошо принято, а Night City настолько готов к новым историям, что мы, возможно, получим новый набор персонажей в другом сезоне или аниме с другим названием на основе киберпанка в какой-то момент в будущем - на данный момент, однако, ничего не запланировано.

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