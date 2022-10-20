в Gotham Knights можно будет поиграть четырем игрокам

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Gotham Knights всегда представлялась как приключение, ориентированное на совместную игру - в игре даже есть четыре разных главных героя, между которыми игроки могут переключаться. По неизвестным причинам в игре не предусмотрен кооперативный режим для 4 игроков, несмотря на такой набор персонажей, но после запуска появится новый многопользовательский режим, который изменит ситуацию.

Gotham Knights заимствует некоторые элементы из игр серии Arkham, но это совершенно отдельная игра, не связанная с историей Arkham. В игре участвует "семейство Летучих мышей": Бэтгерл, Робин, Ночное крыло и Красный колпак, каждый из которых обладает собственным оружием и набором движений для боя. Такая структура игры хорошо подходит для совместной игры 4-х игроков, но на старте в игре будет доступен только режим совместной игры 2-х игроков, что даст игрокам возможность играть в одиночку или с другом.

29 ноября в Gotham Knights появится новый многопользовательский режим под названием "Героический штурм" - отдельный режим, рассчитанный на участие до четырех игроков. Это режим боя на арене, где вы и ваша команда сможете сразиться с 30 этажами все более сложных врагов.

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Честно говоря, он кажется немного лишним, и меня до сих пор удивляет, что основная игра не была разработана с учетом возможности использовать всех четырех персонажей. Тем не менее, если вы являетесь ярым фанатом Бэтмена, и у вас есть друзья, которые также собираются приобрести эту игру, то режим "Героический штурм" может оказаться забавным.