Теперь починили, а не так как раньше

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Как и в оригинальной игре 2009 года, в Call of Duty Modern Warfare 2 от 2022 года будет предложен режим игры от третьего лица, который станет частью набора многопользовательских режимов игры. Режим от третьего лица можно было опробовать во время бета-тестирования - правда, он носил скорее гибридный характер. Учитывая отзывы фанатов, Infinity Ward подтвердила ряд изменений, которые будут внесены в механику игры от третьего лица на старте.

Официальный аккаунт Call of Duty сделал объявление на Instagram, продемонстрировав некоторые изменения, над которыми команда MW2 работала с момента завершения бета-тестирования в конце сентября.

Во время бета-теста в режиме MW2 от третьего лица вы действительно могли играть в многопользовательские матчи от третьего лица, однако, когда вы наводили прицел, перспектива менялась обратно на первое лицо.

Этого больше не будет в полной версии игры, и Infinity Ward подтвердила ряд изменений в режиме, включая тот факт, что при наведении прицела на цель вы больше не будете переходить в режим от первого лица - за исключением случаев, когда вы используете прицел с 4-кратным увеличением или более.

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Переход к полноценной перспективе от 3-го лица потребовал дальнейших изменений в механике игры: теперь добавлена возможность переключения на плечо. В настоящее время неизвестно, планируются ли дополнительные изменения в полном релизе, но, учитывая, что переход к режиму от третьего лица произошел так поздно, можно надеяться, что управление оружием, отдача и многое другое будут учтены.