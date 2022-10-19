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Кажется, что PlayStation 5 и Xbox Series X|S появились только вчера. На самом деле, устройства 9-го поколения скоро отметят свой третий год на рынке. Несмотря на высокий спрос и низкое предложение консолей, оба производителя, похоже, не успокоились: обновления среднего поколения для PS5 и Xbox Series X|S, по слухам, уже находятся в руках разработчиков.

Tez2, известный датамайнер и инсайдер - в основном для Rockstar Games - недавно обратился на форумах GTA, заявив, что "большинство AAA-студий уже получили наборы разработчиков обновлений mid-life или получат их к началу нового года".

Когда Tez2 попросили уточнить, было ли это утверждение фактом или просто прогнозом, он повторил его, заявив, что это "наверняка" правда.

Концепция обновления среднего поколения впервые появилась в поколениях PS4 и Xbox One, когда для обеих систем были выпущены консоли "Pro" с поддержкой 4K, увеличенной производительностью GPU и т.д.

Однако, в отличие от поколения PS4 (которое еще на этапе запуска систем страдало от недостаточной мощности и устаревшего аппаратного обеспечения консолей), PS5 и Xbox Series X еще не полностью раскрыли свой потенциал, поэтому идея о выходе еще более мощной консоли представляется любопытной, тем более что и Sony, и Microsoft испытывают трудности с производством достаточного количества базовых моделей.

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Конечно, добавление Pro-версии не отменяет базовых PS5 и Xbox Series X, поэтому их существование не наносит вреда. Тем не менее, ее необходимость сомнительна, и поэтому будет интересно посмотреть, как Sony и Microsoft будут продвигать эти устройства на рынке - если они действительно существуют.

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#ps5 pro
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