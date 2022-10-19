Теперь в Uncharted Legacy of Thieves Collection можно поиграть на всех платформах

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Uncharted: Legacy of Thieves Collection выйдет на платформу PC сегодня. Несмотря на то, что игра была улучшена для поддержки высококлассного оборудования многих игровых ПК, ее основа - игра для PS4 - означает, что коллекция отлично масштабируется для любого оборудования, в том числе благодаря тому, что к запуску она прошла верификацию Steam Deck.

Как сообщается на SteamDB, обновление Uncharted: Legacy of Thieves Collection для ПК добавлена совместимость со Steam Deck в преддверии официального запуска игры на ПК 19 октября. Это означает, что Valve подтвердила, что игра хорошо выглядит и работает на Steam Deck без необходимости каких-либо настроек - теоретически.

Если говорить более конкретно, то Uncharted: Legacy of Thieves Collection прошла проверку на Steam Deck, что означает следующее:

Вся функциональность доступна при использовании стандартной конфигурации контроллера.

В игре отображаются иконки контроллеров Steam Deck

Текст внутриигрового интерфейса хорошо читается на Steam Deck

Графическая конфигурация игры по умолчанию хорошо работает на Steam Deck.

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Все это хорошо, но стоит отметить, что не все игры, прошедшие проверку Steam Deck, одинаковы, и некоторые из них предлагают гораздо больше функций доступности, чем другие. К счастью, Naughty Dog исторически отлично справляется с такими задачами, и поэтому можно надеяться, что игра действительно будет прекрасно выглядеть и работать прямо из коробки. Нам придется подождать и посмотреть.