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Uncharted: Legacy of Thieves Collection выйдет на платформу PC сегодня. Несмотря на то, что игра была улучшена для поддержки высококлассного оборудования многих игровых ПК, ее основа - игра для PS4 - означает, что коллекция отлично масштабируется для любого оборудования, в том числе благодаря тому, что к запуску она прошла верификацию Steam Deck.
Как сообщается на SteamDB, обновление Uncharted: Legacy of Thieves Collection для ПК добавлена совместимость со Steam Deck в преддверии официального запуска игры на ПК 19 октября. Это означает, что Valve подтвердила, что игра хорошо выглядит и работает на Steam Deck без необходимости каких-либо настроек - теоретически.
Если говорить более конкретно, то Uncharted: Legacy of Thieves Collection прошла проверку на Steam Deck, что означает следующее:
Вся функциональность доступна при использовании стандартной конфигурации контроллера.
В игре отображаются иконки контроллеров Steam Deck
Текст внутриигрового интерфейса хорошо читается на Steam Deck
Графическая конфигурация игры по умолчанию хорошо работает на Steam Deck.
Все это хорошо, но стоит отметить, что не все игры, прошедшие проверку Steam Deck, одинаковы, и некоторые из них предлагают гораздо больше функций доступности, чем другие. К счастью, Naughty Dog исторически отлично справляется с такими задачами, и поэтому можно надеяться, что игра действительно будет прекрасно выглядеть и работать прямо из коробки. Нам придется подождать и посмотреть.