Call of Duty: Advanced Warfare 2, по предварительной информации, находится в разработке





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Студия Call of Duty обычно работает в трехлетнем цикле разработки, при этом каждая новая часть игры чередуется между студиями Treyarch, Infinity Ward и Sledgehammer Games. После критики игры Call of Duty: Vanguard 2021 года, Sledgehammer Games, как сообщается, отказывается от сеттинга Второй мировой войны в пользу возвращения к Advanced Warfare.

В преддверии предстоящего выхода Call of Duty: Modern Warfare II, Vanguard остается самой последней частью франшизы FPS. Разработанный Sledgehammer Games шутер о Второй мировой войне вышел в конце прошлого года и был принят весьма посредственно, а игроки, похоже, снова заскучали по шутерам, действие которых происходит во время мировых войн.

Как сообщает WhatIfGaming, хотя команда Sledgehammer Games изначально планировала разработать несколько продолжений Vanguard, его плохой прием заставил их углубиться в свой репертуар, вместо этого они работают над продолжением Call of Duty Advanced Warfare 2014 года.

Неудивительно, что в игре будет использоваться движок IW 9.0 (тот же самый, на котором работает COD MWII), а это значит, что Advanced Warfare 2 должна предложить несколько значительных улучшений по сравнению с первой игрой, когда она выйдет в 2025 году.

Конечно, все это следует воспринимать с большой долей сомнения. Тем не менее, Advanced Warfare была одной из самых веселых игр COD за последнее время, поэтому возвращение в будущее с реактивным ранцем в Advanced Warfare будет приветствоваться - по крайней мере, некоторыми фанатами.





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