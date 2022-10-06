Больше накопителей хороших и разных

Компания Western Digital Corp объявила о расширении линейки SanDisk Professional для хранения данных премиум-класса новым твердотельным накопителем PRO-G40, поддерживающим совместное использование двух режимов работы с интерфейсами Thunderbolt 3 и USB 3.2 Gen 2. Будучи разработанным с учетом современных способов создания и обмена данными, этот новый накопитель является самым надежным на сегодняшний день решением компании с высоким классом защиты IP68, что позволяет профессионалам погрузиться в действие, куда бы ни привела их работа или мечта.

"Характер моей работы непредсказуем, и поэтому я должен быть невероятно гибким и универсальным. Я предъявляю одинаковые требования к каждому оборудованию, которое я использую от съемки до архивирования, поэтому накопитель SanDisk Professional PRO-G40 сразу же станет важной частью моего рабочего процесса", - говорит Энди Хэндкок, экшн-, портретный и репортажный фотограф и представитель PRO-TEAM. "Мне нужны легкие, компактные, прочные и безумно быстрые решения для хранения данных. Этот накопитель отвечает всем моим требованиям". Твердотельный накопитель PRO-G40 может легко выдержать суровые условия путешествий и работы на съемочной площадке, занимая при этом минимум места. Благодаря подобным продуктам SanDisk Professional, рабочий процесс стал для меня менее напряженным, что позволяет мне больше сосредоточиться на творчестве. А это имеет первостепенное значение".

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