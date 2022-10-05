AZZA доработала свою пирамидку

AZZA, ведущий бренд компьютерных корпусов и аксессуаров, с гордостью представила корпус PYRAMID 804M MESH. Разработанный для максимального воздушного потока, PYRAMID 804M MESH оснащен боковыми панелями из тонкой стальной сетки, которые, тем не менее, обеспечивают полную прозрачность сборки, и поддерживает раму из анодированного алюминия с фрезеровкой на ЧПУ, придавая корпусу футуристический и премиальный вид. Уникальная пирамидальная форма корпуса обеспечивает обзор на 360° и вентиляцию компьютерного оборудования. PYRAMID 804M MESH может поддерживать материнские платы формата E-ATX, блоки питания ATX и графические процессоры длиной до 330 мм с входящим в комплект кабелем PCIe 4.0 riser для современных карт. PYRAMID 804M MESH доступен по цене $419, 99.

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Улучшая оригинальный дизайн PYRAMID 804, AZZA пересмотрела алюминиевую крышку корпуса революционной формы, изготовленную на станках с ЧПУ, заменив все панели из закаленного стекла на мелкую стальную сетку, но сохранив достаточную прозрачность, чтобы видеть компоненты внутри. В результате получился новый внешний вид, который позволяет воздушному потоку проникать и выходить со всех сторон, эффективно и элегантно охлаждая компьютер. Корпус крепится к корпусу четырьмя невыпадающими винтами с накатанной головкой, внешняя панель легко снимается для быстрого доступа к аппаратному обеспечению компьютера.

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