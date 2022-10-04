The Outer Worlds выйдет на консолях

Хотя в игре The Outer Worlds есть режим 60FPS на Xbox Series X благодаря фирменной функции FPS Boost от Microsoft, Obsidian никогда не выпускала специальную "next-gen" версию игры для Xbox Series X/S и PS5. Наконец-то ситуация изменилась, так как новая версия игры для PS5 и Xbox получила оценку.

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Как сообщает VGC, Тайваньский совет по рейтингам недавно внес в список (а затем удалил) новую версию игры под названием "The Outer Worlds: Spacer"s Choice Edition". В разделе платформ указано, что эта новая версия выходит на консолях текущего поколения и ПК.

Предположительно, новое издание игры будет включать в себя базовую игру и два DLC, которые предлагают игрокам две новые линии квестов для исследования. Новая версия также может иметь несколько визуальных режимов, позволяя пользователям выбирать между более низким разрешением и высокой частотой кадров, или более высоким разрешением и 30FPS геймплеем.

Obsidian еще не объявила о новом переиздании игры The Outer Worlds, но, учитывая рейтинговую таблицу, можно предположить, что официальные новости появятся очень скоро.

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