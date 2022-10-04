Fallout 76 хорошеет с каждым годом

У серии Fallout были свои взлеты и падения, и хотя Fallout 76, безусловно, представляет собой один из самых неудачных периодов для франшизы, она также показывает, как даже самые худшие игры могут вернуть себе репутацию хороших игр - сейчас в игру играют более 13 миллионов игроков.

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В октябре 2022 года исполняется 25 лет франшизе Fallout, первая часть которой вышла в 1997 году. Конечно, за это время франшиза претерпела множество изменений, пройдя путь от изометрической однопользовательской игры до шутера от первого/третьего лица.

В рамках празднования юбилея Bethesda проведет месячные торжества, включая, помимо прочего, неделю бесплатной игры в Fallout 76. Bethesda заявила: "Вы еще не окунулись в Fallout 76? Исследуйте постъядерную Аппалакию (и, после недавнего обновления Expeditions, Питт) вместе со своими друзьями без дополнительной платы в течение недели бесплатной игры Fallout 76, которая начнется с 4 по 11 октября".

Кроме того, стало известно, что с момента выхода игры в 2018 году ее аудитория составила 13 миллионов игроков. Это небольшое увеличение по сравнению с прошлым годом, при этом с момента публикации данных в прошлом году в игру добавилось еще 2 миллиона игроков.

Неизвестно, отражает ли эта цифра продажи игры или общее количество игроков через Game Pass и тому подобное. В любом случае, отрадно видеть, что Fallout 76 избавляется от своей старой репутации, и что приверженность Bethesda к игре была вознаграждена.

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