Ubisoft решила спасти своих покупателей

В конце прошлой недели компания Google объявила о закрытии своего сервиса потоковой передачи игр Stadia. К огорчению тех, кто инвестировал в сервис в течение последних нескольких лет, те, кто приобрел какие-либо игры Ubisoft на этой платформе, получат копии своих игр для ПК.

реклама

Официальная страница поддержки Ubisoft в Twitter гласит: "Хотя Stadia будет закрыта 18 января 2023 года, мы рады сообщить, что мы работаем над тем, чтобы перенести игры, которые вы приобрели на Stadia, на ПК через Ubisoft Connect. Более подробную информацию о конкретных деталях, а также о последствиях для подписчиков Ubisoft+ мы сообщим позднее".

После объявления о закрытии Stadia компания Google подтвердила, что за аппаратное и программное обеспечение, приобретенное для аксессуаров и игр Stadia, можно получить полный возврат денег. Что это означает для тех, у кого есть игры Ubisoft, неизвестно - возможно, вы сможете получить возмещение и сохранить игру.

Закрытие любого сервиса обычно является неприятным испытанием, поэтому то, что Ubisoft делает все возможное, чтобы облегчить раздражение, связанное с отсутствием обязательств со стороны Google, заслуживает похвалы.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке