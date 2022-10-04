В конце прошлой недели компания Google объявила о закрытии своего сервиса потоковой передачи игр Stadia. К огорчению тех, кто инвестировал в сервис в течение последних нескольких лет, те, кто приобрел какие-либо игры Ubisoft на этой платформе, получат копии своих игр для ПК.
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Официальная страница поддержки Ubisoft в Twitter гласит: "Хотя Stadia будет закрыта 18 января 2023 года, мы рады сообщить, что мы работаем над тем, чтобы перенести игры, которые вы приобрели на Stadia, на ПК через Ubisoft Connect. Более подробную информацию о конкретных деталях, а также о последствиях для подписчиков Ubisoft+ мы сообщим позднее".
После объявления о закрытии Stadia компания Google подтвердила, что за аппаратное и программное обеспечение, приобретенное для аксессуаров и игр Stadia, можно получить полный возврат денег. Что это означает для тех, у кого есть игры Ubisoft, неизвестно - возможно, вы сможете получить возмещение и сохранить игру.