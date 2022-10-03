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Продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 миллионов копий
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Перед выходом Cyberpunk 2077 были сделаны миллионы предварительных заказов, и уже через две недели после запуска игры было продано около 13 миллионов копий. Конечно, это было до того, как мы узнали, насколько плохой была стартовая версия. Из-за этого в 2021 году продажи Cyberpunk 2077 замедлились настолько, что CD Projekt перестала делиться цифрами. Теперь все изменилось благодаря недавнему всплеску популярности игры.

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Благодаря выходу на консолях нового поколения, дополнительным патчам, бесплатным DLC и популярному аниме-сериалу, продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 миллионов копий. И это число, скорее всего, еще не раз вырастет по мере приближения праздничного сезона.

Cyberpunk 2077 сейчас находится в лучшем положении, чем когда-либо. Аниме-сериал "Cyberpunk: Edgerunners" дал многим новое представление о Ночном городе и его обстановке. Многие также вернулись в игру после патча 1.6, чтобы увидеть все улучшения.

CD Projekt Red еще не закончила работу над Cyberpunk 2077, но сейчас команда работает над новыми системами, включая полную переработку внутриигровой полицейской системы. Команда также работает над первым крупным расширением для игры, которое должно выйти для ПК, Xbox Series X/S и PS5 в 2023 году.

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#cyberpunk 2077
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