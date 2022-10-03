На протяжении многих лет Tencent наращивала свой портфель инвестиций в игровые компании. Компания владеет миноритарными пакетами акций многих издателей и студий в различных отраслях, но у нее не так много мажоритарных пакетов акций или полностью принадлежащих ей студий. Это может скоро измениться, так как источники утверждают, что Tencent теперь планирует быть более агрессивной в своих поисках студий.
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По данным Reuters, Tencent "перестраивает" свою стратегию слияний и поглощений, чтобы сосредоточиться на покупке контрольных пакетов акций "зарубежных" студий за пределами Китая. Это утверждают источники, "напрямую знакомые" с этим вопросом.
Интересно, что Tencent особенно заинтересована в игровых студиях и IP в Европе. Поскольку такие компании, как Microsoft, Embracer Group, Netflix, Sony, Epic Games и другие, стремятся приобрести больше студий, Tencent будет стремиться принять участие в борьбе.
Генеральный директор Tencent Джеймс Митчел заявил в ходе недавнего отчета о прибылях и убытках, что компания будет "продолжать очень активно" приобретать студии за пределами Китая, что соответствует новым сообщениям о смене стратегии Tencent.