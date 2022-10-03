Утечка дорожной карты AMD подтверждает чипы Ryzen 7000X3D, новые Threadripper в середине 2023 года

Дорожная карта AMD для настольных ПК, предназначенная для партнеров, похоже, просочилась в интернет, предоставив нам некоторые подробности о том, что красная команда выпустит в следующем году. Помимо подтверждения существования Ryzen 7000X3D, она также показывает, что серия Threadripper получит преемника в середине 2023 года.

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Дорожная карта AMD, утечка которой произошла от @benson60843125 (через VideoCardz), показывает, что AMD запускает в 2022 году и что планируется запустить в 2023 году. Согласно дорожной карте, Threadripper 7000 (Storm Peak) будет запущен в середине 2023 года. На фотографии дорожной карты не видно никаких подробностей о предстоящих процессорах, но AMD уже подтвердила, что они будут использовать ядра Zen 4. Benchleaks недавно обнаружил первый бенчмарк предполагаемого чипа серии Threadripper 7000 на Einstein@Home.

Более того, дорожная карта подтверждает, что мы действительно получим чипы серии Ryzen 7000 с 3D V-cache. К сожалению, на дорожной карте указана дата выхода "TBA", но слухи утверждают, что анонс может состояться уже в январе 2023 года, во время выставки CES 2023. Наконец, текущий APU AMD Ryzen G-серии также получит преемника, предположительно Ryzen 7000G.

Мы также заметили в дорожной карте, что Ryzen 5000 и X3D, а также серии Ryzen 4000G и 5000G останутся доступными даже после выхода их преемников.

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