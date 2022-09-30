Skull & Bones не выйдет в этом году

За последние пять лет у Skull & Bones было уже несколько дат выхода и несколько задержек. Игра должна была выйти всего через несколько недель, но теперь, в последний момент, игра снова отложена.

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Первоначально планировалось, что игра выйдет в начале ноября, но теперь Ubisoft объявила, что выход Skull & Bones снова отложен, на этот раз на 4 месяца, и перенесен на 9 марта 2023 года. Это означает, что игра все еще будет выпущена в течение текущего финансового года Ubisoft, но будь вы инвестор или просто фанат игр, я не уверен, что могу доверять любой дате выхода, привязанной к этой игре на данный момент.

Говоря о задержке, Ubisoft объяснила, что после частных технических тестов в последние недели команда решила снова отложить игру, чтобы "еще больше отполировать и сбалансировать игровой процесс".

Skull & Bones - это многопользовательская игра, в которой игрокам предлагается объединиться и отправиться в плавание по Индийскому океану во времена "золотого века" пиратства. Вы будете собирать добычу и ресурсы, покупать улучшения для своего корабля и отправляться на задания, которые дают NPC. К сожалению, это будет первая игра, на которую Ubisoft установила новый ценник $69,99 для новых "ААА" релизов.

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