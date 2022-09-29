Новичкам Overwatch придется сыграть примерно 100 матчей, чтобы разблокировать всех оригинальных героев

Blizzard приняла несколько сомнительных решений в Overwatch 2. Сиквел полностью заменит оригинал на следующей неделе, открыв новую эру боевых пропусков, геймплея 5v5 и шлифовки персонажей. Мы уже знаем, что игроки должны будут разблокировать новых героев, повышая уровень внутриигрового боевого пропуска, но новичкам придется много тренироваться, чтобы разблокировать оригинальных персонажей игры.

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Если вы никогда не играли в Overwatch или заходите в Overwatch 2 с новой учетной записью, вам придется сыграть 100 матчей, чтобы разблокировать всех оригинальных героев. Blizzard также ограничивает доступ к новым героям: игрокам придется повышать уровень боевого пропуска каждого сезона, чтобы открыть новых героев - или платить за пропуск уровней.

Более приятное изменение заключается в том, что новые игроки не смогут играть в рейтинговые/соревновательные режимы, пока не потратят много времени на случайные матчи. Чтобы получить доступ к рейтинговым режимам, вам нужно будет выиграть 50 матчей в режиме быстрой игры. Это число может быть большим, но оно гарантирует, что игроки, участвующие в рейтинговых матчах, имеют приличный опыт игры и доступ к хорошему количеству героев.

Overwatch 2 выходит в "раннем доступе" 4 октября для ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 и PS5.

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