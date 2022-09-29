Supermassive Games за последние несколько лет расширила свою антологию игр Dark Pictures, и теперь серия охватывает два поколения консолей. Для того, чтобы создать более целостный пакет, некоторые игры из антологии Dark Pictures теперь имеют специальные релизы для PS5 и Xbox Series X|S.

Как сообщает Wario64, новые версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S игр "Человек из Медана" и "Маленькая надежда" появились в магазинах каждой из консолей, благодаря чему эти две самые ранние части стали технологически более близки к остальным частям серии.

Эти новые версии не просто улучшили графику и производительность, но и добавили целый ряд новых материалов, в том числе:

Настройки сложности и предупреждения QTE, улучшенный пользовательский интерфейс и взаимодействие, обновленный арт пеленгатора и триггеры событий, увеличенная скорость ходьбы и более широкие возможности доступности, включая размер субтитров.

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Различные игры Антологии Dark Pictures были то удачными, то провальными от выпуска к выпуску. Поэтому интересно и увлекательно видеть, что эти обновления не только улучшают графику, но и изменяют саму суть игры. И Man of Medan, и Little Hope могут быть обновлены бесплатно, если у вас есть игра на системе предыдущего поколения.