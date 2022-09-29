Чипы Intel Raptor Lake для настольных ПК только что были официально анонсированы, но их мобильные аналоги еще не были представлены публике. Это, однако, не означает, что другие пользователи не имеют к ним доступа, о чем свидетельствуют первые результаты тестирования Geekbench новых мобильных чипов 13-го поколения Core.
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Записи Geekbench, найденные VideoCardz, показывают только Intel Core i7-13700H и Core i9-13900HK, работающие на ноутбуке Samsung NP960XFH (предположительно Galaxy Book3 Ultra). Похоже, что в обеих записях допущена опечатка в названии, поскольку они показывают "CoreT" вместо ожидаемого "Core™".
Читая подробности о процессоре в обеих записях, мы видим, что каждый процессор имеет 1, 25 МБ кэша L2 на ядро, тогда как чипы Raptor Lake должны иметь 2 МБ. Это может означать, что в мобильных чипах Raptor Lake будет использоваться кристалл Alder Lake, что, по слухам, относится и к чипам для настольных ПК.
Обе записи указывают на то, что новые мобильные процессоры будут иметь 14 ядер (6+8) и 20 потоков, но Core i9-13900HK должен быть разогнан до 5, 3 ГГц. Что касается Core i7-13700H, то, похоже, частота процессора составит 5, 0 ГГц. С точки зрения оценки, одноядерные и многоядерные показатели этих двух чипов немного ниже, чем у их аналогов 12-го поколения Core. Тем не менее, обратите внимание, что это первые и единственные результаты этих чипов в Geekbench, поэтому не стоит воспринимать их слишком серьезно.
Intel подтвердила, что запустит мобильные чипы Core 13-го поколения к концу года, так что пройдет не так много времени, прежде чем мы увидим больше этих процессоров в действии.
Ожидается, что новые чипы Intel Raptor Lake не принесут каких-либо заметных новых возможностей по сравнению с Alder Lake. Тем не менее, более высоких тактовых частот должно быть достаточно для увеличения производительности.