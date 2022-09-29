Ноутбуки на Raptor Lake H будут еще быстрее

Чипы Intel Raptor Lake для настольных ПК только что были официально анонсированы, но их мобильные аналоги еще не были представлены публике. Это, однако, не означает, что другие пользователи не имеют к ним доступа, о чем свидетельствуют первые результаты тестирования Geekbench новых мобильных чипов 13-го поколения Core.

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Записи Geekbench, найденные VideoCardz, показывают только Intel Core i7-13700H и Core i9-13900HK, работающие на ноутбуке Samsung NP960XFH (предположительно Galaxy Book3 Ultra). Похоже, что в обеих записях допущена опечатка в названии, поскольку они показывают "CoreT" вместо ожидаемого "Core™".

Читая подробности о процессоре в обеих записях, мы видим, что каждый процессор имеет 1, 25 МБ кэша L2 на ядро, тогда как чипы Raptor Lake должны иметь 2 МБ. Это может означать, что в мобильных чипах Raptor Lake будет использоваться кристалл Alder Lake, что, по слухам, относится и к чипам для настольных ПК.

Обе записи указывают на то, что новые мобильные процессоры будут иметь 14 ядер (6+8) и 20 потоков, но Core i9-13900HK должен быть разогнан до 5, 3 ГГц. Что касается Core i7-13700H, то, похоже, частота процессора составит 5, 0 ГГц. С точки зрения оценки, одноядерные и многоядерные показатели этих двух чипов немного ниже, чем у их аналогов 12-го поколения Core. Тем не менее, обратите внимание, что это первые и единственные результаты этих чипов в Geekbench, поэтому не стоит воспринимать их слишком серьезно.

Intel подтвердила, что запустит мобильные чипы Core 13-го поколения к концу года, так что пройдет не так много времени, прежде чем мы увидим больше этих процессоров в действии.

Ожидается, что новые чипы Intel Raptor Lake не принесут каких-либо заметных новых возможностей по сравнению с Alder Lake. Тем не менее, более высоких тактовых частот должно быть достаточно для увеличения производительности.

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