Топовую видеокарту Intel можно купить за недорого

После нескольких месяцев явных задержек Intel наконец-то представит в октябре свою топовую видеокарту Arc A770. Новый графический процессор выйдет на рынок 12 октября и будет нацелен на производительность, превосходящую RTX 3060.

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Intel наконец-то показала графический процессор Arc A770 вскоре после представления новых процессоров 13-го поколения Core "Raptor Lake". Arc A770 станет топовой версией первого поколения графических процессоров Intel "Alchemist", предлагая полноценный GPU ACM-G10 с 32 ядрами Xe-Core и до 16 ГБ памяти - также будет доступна версия с 8 ГБ.

Эта видеокарта поступит в продажу 12 октября по цене $329 за модель с 8 ГБ памяти. Intel будет поставлять небольшое количество этих карт с эталонным кулером ограниченной серии. Мы еще не видели анонса каких-либо карт-партнеров для плат с пользовательским охлаждением.

Intel не упомянула о предстоящих видеокартах A750 или A580, так что они, вероятно, появятся позднее.

Поскольку Nvidia сохранит RTX 3060 в обозримом будущем, будет интересно посмотреть, как эти два GPU встретятся друг с другом и какое влияние это окажет на рынок в целом. Тем не менее, трудно игнорировать тот факт, что выпуск серии RTX 40 уже начался, а у AMD скоро появятся новые графические процессоры RDNA 3.

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