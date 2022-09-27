Certain Affinity работает над новым режимом игры для Halo Infinite

Еще в апреле студия Certain Affinity, поддерживающая Halo Infinite, объявила об "углублении" своего партнерства с 343 Industries. В то время ходило много слухов о том, что это будет режим Battle Royale. У нас до сих пор нет подтверждения или опровержения этому, но Certain Affinity в настоящее время имеет огромную команду, работающую над чем-то "большим и новым".

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Генеральный директор Certain Affinity Макс Хоберман в интервью VentureBeat рассказал о текущих проектах студии и подтвердил, что студия "ведет ведущую разработку" неанонсированного режима для Halo Infinite. Это самый крупный проект студии на данный момент, над ним работают около 100 разработчиков.

Интересно, что Хоберман также сообщил, что студия работает над режимом уже два года. Ранее данные, полученные из Halo Infinite, указывали на то, что разрабатывается некий режим Battle Royale. Другие репортеры также утверждали, что слышали о готовящемся масштабном многопользовательском режиме Infinite.

Официально Halo Battle Royale не была анонсирована. Сначала предполагалось, что режим станет крупным релизом Microsoft в конце 2022 года, но Xbox Games Showcase прошла без каких-либо официальных новостей. Недавно 343 пересмотрела дорожную карту многопользовательской игры и перераспределила ресурсы, чтобы постараться быстрее выпускать обновления, начиная с 2023 года.

Стандартная формула Battle Royale на данный момент уже изрядно приелась, поэтому будет интересно посмотреть, сможет ли Halo привнести в нее новые творческие нотки. Конечно, Halo Battle Royale все еще остается лишь слухом и пока не была анонсирована. Однако в 2023 году это должно измениться.

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