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Еще в конце 2021 года Ubisoft официально анонсировала Splinter Cell Remake, планируя вернуться к истокам франшизы и перенести ее в современную эпоху. Ремейк не будет полностью повторять оригинальую игру, так как в сюжет игры будут внесены изменения.

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Это не такая уж редкость для ремейков. Некоторые из них остаются максимально верными оригинальному сюжету, но вносят некоторые изменения, как, например, высоко оцененные ремейки Resident Evil от Capcom и грядущий ремейк Dead Space. Другие вносят более значительные изменения, как, например, Final Fantasy 7 Remake, которая представляет собой практически совершенно другую игру.

В Splinter Cell Remake Ubisoft будет "переписывать и обновлять историю для современной аудитории", говорится в описании вакансии на сайте Ubisoft Careers. В игре будут сохранены "дух и темы оригинальной игры, при этом персонажи и мир будут проработаны, чтобы сделать их более аутентичными и правдоподобными".

Объявление о вакансии (через PSU) предназначено для сценариста в студии Ubisoft в Торонто. Фанаты также могут ожидать огромных графических улучшений благодаря новому движку Snow Drop, а также улучшенного стелс-геймплея.

На данный момент Splinter Cell Remake не имеет даты выхода. Игра все еще находится на ранней стадии разработки, а Ubisoft не чужда задержек, поэтому может пройти немало времени, прежде чем мы увидим игру в действии.

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#splinter cell
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