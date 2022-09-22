Каждый сможет посмотреть бета версию

В этом году Blizzard добилась хороших успехов в работе над Diablo 4. Мало того, что на выставке E3 мы наконец-то получили геймплейный трейлер, так еще и команда разработчиков ежемесячно публикует обновления о ходе работы над игрой. В последнем обновлении Blizzard изложила планы относительно бета-версии Diablo 4.

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Мы уже видели некоторые кадры бета-версии, поскольку Blizzard уже несколько месяцев проводит внутреннюю бета-версию для "друзей и родственников". Остальные смогут впервые попробовать игру в этом году, поскольку закрытое бета-тестирование будет проводиться для ПК, а также консолей Xbox и PlayStation.

В этом году для участия в закрытом бета-тестировании потребуется приглашение от Blizzard, и вы не сможете поделиться отснятым материалом игры. Однако в начале 2023 года состоится открытая бета-версия для всех платформ, которая будет доступна для всех.

Для участия в закрытом бета-тестировании Blizzard в первую очередь будет отбирать игроков, которые провели много времени в Diablo 2: Resurrected и Diablo 3. Чтобы получить потенциальное приглашение, вам нужно будет подписаться на получение обновлений от Blizzard до 11 октября. Учитывая дату отсечения, вполне вероятно, что закрытая бета-версия начнется в конце октября.

Diablo 4 выходит в 2023 году. В зависимости от того, как скоро начнется открытое бета-тестирование, мы сможем поиграть в финальную версию игры уже летом.

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