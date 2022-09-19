Одной из самых ожидаемых игр для PlayStation 5, несомненно, является Final Fantasy XVI. Планируемая к выходу летом 2023 года, игра пока еще малоизвестна, и нам еще многое предстоит узнать о ней. Те, кто с нетерпением ждал новых новостей, будут рады узнать, что следующий трейлер к Final Fantasy XVI должен появиться в следующем месяце.
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Во время Tokyo Game Show 2022 (перевод пользователя ResetEra "Xenosaga") Наоки Йошида, продюсер Final Fantasy XVI, подтвердил, что поклонники могут ожидать новый трейлер Final Fantasy XVI в октябре следующего месяца.
Несмотря на то, что трейлер очень интересен, поклонникам следует сдерживать свои ожидания, поскольку Йошида подтвердил, что в трейлере не будет информации о дате выхода игры. Для этого фанатам придется подождать большого события, которое состоится через некоторое время после октябрьского трейлера.
Независимо от того, узнаем мы дату релиза или нет, получение нового трейлера к Final Fantasy XVI не может не радовать. Каждый предыдущий показ был более впечатляющим, чем предыдущий, поэтому ожидания высоки.